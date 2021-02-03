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  4. Kadıköy’de polis aracına saldıran eylemciler yoldan geçen iki kişiyi darp etti

Kadıköy’de polis aracına saldıran eylemciler yoldan geçen iki kişiyi darp etti

03.02.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, yola çöp konteynırı ile barikat kurarak polis aracına saldırdı.

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, yola çöp konteynırı ile barikat kurarak polis aracına saldırdı. Eylemciler, yoldan geçen iki kişiyi de darp etti.
Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyurulmuştu. Kaymakamlıktan yapılan yasağa aldırış etmeyen eylemciler gün içerisinde sokağa çıkarak gösteri düzenledi. Gösteriler sırasında eylemciler yola çöp konteynırını devirip barikat kurarak tekme ve yumruklarla polis aracına saldırdı. Gösteriler sırasında eylemciler, yoldan geçen B.G. ve M.C.A. isimli iki kişiyi de darp etti. B.G. ve M.C.A. polis ekipleri tarafından eylemcilerin arasından kurtarılırken, şahısları darp eden H.D. isimli gösterici gözaltına alındı. Ekipler tarafından hastaneye götürülen B.G. ve M.C.A., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Darp edilen B.G. ve M.C.A., hastane çıkışında olaya ilişkin, “Kadıköy’de gezerken eylemcilerin arasında kaldık, Kadıköy emniyete teşekkür ediyoruz, bizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

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