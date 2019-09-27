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Kadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de genç bir kadının sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ihbarını alan polis ekipleri, verilen adrese gelerek kapıyı kırdı.

Kadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de genç bir kadının sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ihbarını alan polis ekipleri, verilen adrese gelerek kapıyı kırdı. İçeri giren bir polis, genç kadını kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Yurttaş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Derya Y. (27)'nin sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurması üzerine arkadaşları genç kadının evine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler intihara teşebbüs eden genç kadını doğazgaz borusuna boynundan asılı vaziyette gördü. Bulunduğu yerden indirilen Derya Y'ye bir polis kalp masajı yaparak genç kadını hayata döndürdü. Derya Y. olay yerine çağrılan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Y.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Genç kadının arkadaşı Suat Yaşar, "Kız arkadaşımla beraber Whatsapp durumundan gördük. Ondan sonra kapıya gittik, kapıyı açamadık. Polisleri aradık. Polisler geldi, sağ olsunlar kapıyı kırarak açtılar. Bugün hayattaysa polisler sayesinde. Kalp masajı yaptılar, bayağı bir mücadele ettiler onun için. Polislerin emeği çok bu durumda. Şu anda kırmızı alanda yoğun bakımda. İnşallah iyi olur."dedi.
(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesiKadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesiKadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesiKadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesi

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