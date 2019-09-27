KADIKÖY'DE POLİSİN HAYAT KURTARAN MÜDAHALESİ

-Polis memuru intihara teşebbüs eden genç kadını kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy’de genç bir kadının sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ihbarını alan polis ekipleri, verilen adrese gelerek kapıyı kırdı. İçeri giren bir polis, genç kadını kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Yurttaş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Derya Y. (27)’nin sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurması üzerine arkadaşları genç kadının evine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler intihara teşebbüs eden genç kadını doğazgaz borusuna boynundan asılı vaziyette gördü. Bulunduğu yerden indirilen Derya Y'ye bir polis kalp masajı yaparak genç kadını hayata döndürdü. Derya Y. olay yerine çağrılan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Derya Y.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Genç kadının arkadaşı Suat Yaşar, "Kız arkadaşımla beraber Whatsapp durumundan gördük. Ondan sonra kapıya gittik, kapıyı açamadık. Polisleri aradık. Polisler geldi, sağ olsunlar kapıyı kırarak açtılar. Bugün hayattaysa polisler sayesinde. Kalp masajı yaptılar, bayağı bir mücadele ettiler onun için. Polislerin emeği çok bu durumda. Şu anda kırmızı alanda yoğun bakımda. İnşallah iyi olur."dedi.

