Kadıköy’de polisler değnekçi avına çıktı

Kadıköy Caddebostan’da polis ekipleri değnekçi avına çıkıtı. Polisler dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahsı bu akşam yine gözaltına aldı.

Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen operasyonda Caddebostan’da dün akşam aynı suçtan gözaltına alınan kişi tekrar suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadıköy’de değnekçilere göz açtırmayan polis ekipleri Kadıköy genelinde yoğun denetimlerini sürdürüyor.

