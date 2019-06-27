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KADIKÖY'DE POLİSTEN KAÇARKEN 4 KİŞİYE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 05:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem Bengi / İSTANBUL DHA Kadıköy'de polisin kovaladığı otomobil, halı sahadan dönen 6 kişinin arasına daldı.

Haber-Kamera:Ali Kerem Bengi / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de polisin kovaladığı otomobil, halı sahadan dönen 6 kişinin arasına daldı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Aşağı Dudullu Mahallesi Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alemdağı Caddesi'nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına vurarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarparak karşı şeride fırlayarak halı sahadan dönen 6 kişinin arasına dalıp bir evin duvarına çaparak durabildi. Kazanın ardından sürücü ve arkadaşı araçtan inerek kaçtı.

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada sesleri duyan vatandaşlar otomobilin altında kalan Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın, Alper Malkoçoğlu'na yardım etmek için seferber oldu. Gruptan Mikdat Aktaş ve Emrah Hamancı kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve İlhan Varank Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Otomobilden kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracıyla Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilin içerisinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırarak bir otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Yaralılardan detaylar
-Ambulans içerisinde bulunanlar
-Yıkılan duvardan detay
-Polis ekipleri aracı didik araması
-Otomobil sürücü ve arkadaşı yakalanarak ekip aracıyla götürülmesi
-Olay yeri inceme ekiplerin çalışması
-Vatandaşla ile röp.
-Polis aracından detaylar
-Genel ve detaylar

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