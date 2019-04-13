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KADIKÖY'DE "RABİA NAZ" EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Kadıköy'de, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölüm yıl dönümünde olayın aydınlatılması için basın açıklaması yapıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölüm yıl dönümünde olayın aydınlatılması için basın açıklaması yapıldı.
Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup, ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın, Çocuklar ölmesin, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Grup üyeleri "Rabia Naz için adalet istiyoruz" sloganları attı. Kadınlar adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, "Rabia Naz'a adalet için buluştuk. Artık bu sadece Rabia Naz'ın ailesinin değil, bizlerin, tüm toplumun gerçeği açığa çıkarma, adaleti sağlama mücadelesidir. Yapılması gereken bellidir; Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, faillerini yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler" dedi.
Grup, basın açıklaması sonrası dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grubun görüntüsü
-Açılan pankart ve dövizler
-Slogan atmaları
-Basın açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

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