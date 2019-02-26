Kadıköy'de restoranda kadının darbedilmesi davası

Müşteki Asuman Bayrak, olay günü Kadıköy'de bir restoranda hesap ödemek için kasaya gittiğini anlatarak, "Restoran self servisti. Arkamdaki masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Bu sırada dönüp arkama baktım. Ancak hiçbir şekilde bir şey söylemedim ve sataşmadım. Daha sonra kasiyere ödemeyi yaptım. Yemeğimi alıp yukarıya çıktım. Boş bir masaya oturdum. Masama kucağında bir çocukla bir şahıs geldi. 'Senin havan kime?' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm. Davaya katılma talebim vardır. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadını yumruk atmak suretiyle darbettiği gerekçesiyle bir sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Müşteki Bayrak'ın yemeğini aldıktan sonra kasaya gittiği kaydedilen iddianamede, bu sırada arkasında sanık Abdulkadir İnal ile çocuklarının oturduğu masadan gelen gürültü sebebiyle dikkatinin dağıldığı, kasiyere yemek ücretini tekrar ettirdiği, daha sonra yemeğini yemek üzere üst kata çıktığı belirtiliyor.

Sanık Abdulkadir İnal'ın Batman Asliye Ceza Mahkemesince talimatla alınan ifadesinde ise "Restoranda yemek yiyorduk. Benim çocuklarımın çıkardığı sesten rahatsız olan müşteki yanıma gelerek 'Bu nedir ya of' gibi sözler kullandı. Aramızda tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Müştekinin yaralanmasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisine vurmadım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

İddianamede, sanık İnal'ın da müşteki Bayrak'ın kendisi ve çocukları aleyhine konuştuğunu tahmin ederek, kasiyere bu durumu sorduğu, daha sonra kucağında çocuğuyla birlikte restoranın üst katına çıktığı, müştekinin oturduğu masaya yaklaşarak "senin havan kime" dediği ve gözüne yumruk attığı ifade ediliyor.

Olay nedeniyle müşteki Bayrak'ın yüz kemiğinde kırık oluştuğu kaydedilen iddianamede, sanık İnal'ın bu nedenle "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

