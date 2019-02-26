HABER

Kadıköy'de restoranda kadının darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Restoranda yemek yiyen kadına yumruk attığı gerekçesiyle bir sanığın, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadını yumruk atmak suretiyle darbettiği gerekçesiyle bir sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmazken, müşteki Asuman Bayrak ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık İnal'ın Batman Asliye Ceza Mahkemesince talimatla ifadesinin alındığını tutanağa yazdırdı.

Müşteki Asuman Bayrak, olay günü Kadıköy'de bir restoranda hesap ödemek için kasaya gittiğini anlatarak, "Restoran self servisti. Arkamdaki masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Bu sırada dönüp arkama baktım. Ancak hiçbir şekilde bir şey söylemedim ve sataşmadım. Daha sonra kasiyere ödemeyi yaptım. Yemeğimi alıp yukarıya çıktım. Boş bir masaya oturdum. Masama kucağında bir çocukla bir şahıs geldi. 'Senin havan kime?' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm. Davaya katılma talebim vardır. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Abdulkadir İnal'ın Batman Asliye Ceza Mahkemesince talimatla alınan ifadesinde ise "Restoranda yemek yiyorduk. Benim çocuklarımın çıkardığı sesten rahatsız olan müşteki yanıma gelerek 'Bu nedir ya of' gibi sözler kullandı. Aramızda tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Müştekinin yaralanmasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisine vurmadım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Asuman Bayrak'ın davaya katılma talebini kabul etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Asuman Bayrak'ın 18 Ağustos 2018'de Kadıköy Mühürdar Caddesi'nde self servis hizmet veren bir restorana gittiği anlatılıyor.

Müşteki Bayrak'ın yemeğini aldıktan sonra kasaya gittiği kaydedilen iddianamede, bu sırada arkasında sanık Abdulkadir İnal ile çocuklarının oturduğu masadan gelen gürültü sebebiyle dikkatinin dağıldığı, kasiyere yemek ücretini tekrar ettirdiği, daha sonra yemeğini yemek üzere üst kata çıktığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık İnal'ın da müşteki Bayrak'ın kendisi ve çocukları aleyhine konuştuğunu tahmin ederek, kasiyere bu durumu sorduğu, daha sonra kucağında çocuğuyla birlikte restoranın üst katına çıktığı, müştekinin oturduğu masaya yaklaşarak "senin havan kime" dediği ve gözüne yumruk attığı ifade ediliyor.

Olay nedeniyle müşteki Bayrak'ın yüz kemiğinde kırık oluştuğu kaydedilen iddianamede, sanık İnal'ın bu nedenle "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyinSoylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava kadıköy Kasten yaralama restoran

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu: Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?

Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.