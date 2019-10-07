HABER

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen Kadıköy’deki 5 katlı bir apartman tahliye edildi.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen Kadıköy’deki 5 katlı bir apartman tahliye edildi. Boşaltılan apartman havadan görüntülendi.
Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında riskli olduğu tespit edildi. Bina, polis ve zabıta ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte tahliye edilirken, zemin katta bulunan 4 dükkan sahibi de en kısa sürede dükkanlarının tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi

Kadıköy’de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.