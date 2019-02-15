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KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA
Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümdeki yanan inşaat malzemeleri itfaiyenin bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo görevlisi yaralandı.
Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri saat 14.00'da henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kartal, Ümraniye, Dudullu, Erenköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesleri de duyulurken yangın ekiplerin yaklaşık bir buçuk satlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında depo görevlisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan sokağı kaplayan duman nedeniyle yoldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Sokaktaki vatandaşlar
-Yoğun duman
-İtfiaye ekipleri
-Genel ve detaylar

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