HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy’de şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

12.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de gece başlayan sağanak yağmur ve rüzgar devam ederken, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki defne ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kadıköy’de gece başlayan sağanak yağmur ve rüzgar devam ederken, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki defne ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testereyle keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ağacın devrildiği anda otomobilde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Kadıköy’de Fener Kalamış Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın erken saatlerinde de devam etti. Yağmurun ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bir site bahçesinde bulunan defne ağacı gövde kısmından kırılarak park halindeki 34 CBG 13 plakalı Nissan markalı Juke model otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu hızar ile ağacı parçalara ayırarak otomobilin üzerinden kaldırdı. Ağacın devrildiği anda otomobilde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Otomobili üzerine ağaç devrilen Altuğ Öncü, "Hava muhalefetleriyle yaşamayı öğreniyoruz. Dün gece rüzgarı fark ettik ama böyle olacağını düşünemedik. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zararımızın ne olduğunu o zaman öğreneceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Gözaltı kararı verildi, operasyon başladıGözaltı kararı verildi, operasyon başladı
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Ankara'da şok eden olay! Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü, dehşet anları kamerada

Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü

İçişleri'nden Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Marketlerin güncel çalışma saatleri 2021... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak? İstanbul'da kar yağışı alarmı, Meteoroloji uzmanları peş peşe uyarıyor

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı

Cezayı yedi, gülmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.