Kadıköy’de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.’yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor.
Kadıköy’de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.’yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu.
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Kadıköy’de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli albay Coşkun Ö.’yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor.
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