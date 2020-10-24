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Kadıköy’de silahlı çatışma: Olayı gören ’Rambo Okan’ o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir grup ve şahıs arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Kadıköy’de bir grup ve şahıs arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olaya tanık olan Fenerbahçe’nin tanınmış amigolarindan Rambo lakaplı Okan Güler o anları anlattı.
Olay, Kadıköy’de saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’de otelden çıkan şahıs kendisini dışarıda bekleyen diğer grupla tartıştıktan sonra silahlı çatışmaya girdi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan çatışmada Yasin Kiraz(38) isimli bir kişi yaralandı. Çatışmaya karışan diğer şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı şahıs Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, konuya hakkında çalışma başlattı.
Olayı tanık olan Fenerbahçe’nin ünlü amigolarindan ’Rambo’ lakaplı Okan Güler o anları anlattı. Güler, “Konakladığım otelden çıkış yaptığım esnada silah sesleri ve çatışmayı gördüm. Olay yerinde kalabalık vardı. Bir kişi yaralanmıştı" diye konuştu.

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