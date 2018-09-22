Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'ndeki gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kulüp dışında devam eden tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Kenan K. boynundan vurularak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kenan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı, kavgaya karıştıkları iddia edilen bazı kişiler gözaltına alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

