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Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı

16.11.2020 17:56 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı

Kadıköy’de şarkıcı Bulut Duman, 3 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı.

Kadıköy’de şarkıcı Bulut Duman, 3 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Bir şarjör kurşun sıkan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Fikirtepe’de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre araç ile gelen 3 kişi sokak üzerinde yürüyen şarkıcı Bulut Duman’a silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Bulut kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Nefes kesen kovalamaca sonrası 3 şüpheli olay yerinden çok uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise çok sayıda kovan bulundu. Gözaltına alınan şahıslardan birinin "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" sözleri dikkat çekti.
Olayı anlatan Kemal Karadağ, "Biz sokağın başında duruyorduk. Silah sesleri geldi. Bu tarafa baktığımızda bacağında yaralı bir kişi vardı. Polisler geldi" dedi.
Polis ekipleri silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar sokak ortasında şarkıcıya kurşun yağdırarak olay yerinden uzaklaşıyor. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalan şarkıcı yere yığılıyor.

Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı

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