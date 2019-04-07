KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI: FİRARİ SANIK ÜNĞAN ÖLDÜRÜLDÜ (2)

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir cinayet davasından azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilimesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önelimi alırken olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Üngan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmekö suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki ceset

-Polis ekeiplerinin çalışmaları

