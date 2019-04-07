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KADIKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI: FİRARİ SANIK ÜNĞAN ÖLDÜRÜLDÜ (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bölgeye gelen ve Ülğan'ın yakınları olduklarını beyan eden 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı. İncelemede Ünğan'ın kafasına isabet eden iki kurşunla öldüğü anlaşıldı. Ünğan'ın otomobili polis otoparkına çekildi.
Olay yeri incelemesinin ardından Ünğan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, olay yeri incelemesi sürerken bölgeye gelen ve Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerindeki 2 tabancaya el konuldu.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU
Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Üngan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmekö suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki ceset
-Polis ekiplerinin çalışmaları

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