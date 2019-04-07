Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık Ünğan öldürüldü (3)

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bölgeye gelen ve Ülğan'ın yakınları olduklarını beyan eden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı. İncelemede Ünğan'ın kafasına isabet eden iki kurşunla öldüğü anlaşıldı. Ünğan'ın otomobili polis otoparkına çekildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ünğan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri incelemesi sürerken bölgeye gelen ve Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerindeki 2 tabancaya el konuldu.