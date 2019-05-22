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Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir sitenin otoparkına kepengini açarak giren hırsız, içerideki otomobili çaldı.

Kadıköy’de bir sitenin otoparkına kepengini açarak giren hırsız, içerideki otomobili çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken polis tarafından yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz 9 Mayıs tarihinde saat 22.20 sıralarında Kadıköy Bostancı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs akşam saatlerinde site otoparkının girişine geldi. Burada bir süre bekleyen şahıs ardından kepenk açıldıktan sonra içeriye sızdı. İçeride bir süre dolaşan hırsız daha sonra Ömür A.’ya ait otomobili çalarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucunda aracı tespit eden polis, plakasının sahte plaka ile değiştirildiğini belirledi. Hırsızın eşkalini görüntülerden tespit eden polis, kimliğinin ise Cem Ö.(25) olduğunu buldu. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde beklediği esnada kıskıvrak yakalandı. Şahısın üzerinden hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar, kerpeten ve benzeri alet ve edevatlar ele geçirildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın farklı suçlardan emniyette 5 adet kaydının olduğu öğrenildi.

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