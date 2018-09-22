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Kadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de bir kişinin başına sokak lambası düştü.

Kadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kamerada

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de bir kişinin başına sokak lambası düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olay saat 12.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Menderes Yıldırım, kaldırımda yürüdüğü sırada aydınlatma direğinin kopan lambası kafasına düştü. Menderes Yıldırım kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar bir yandan yaralıyla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken bir yandan da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yıldırım daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek direk çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı.
Bir görgü tanığı, "Yolda yürüyordu, direğin yanına gelince başına lamba düştü" derken bir görgü tanığı ise, "Diğer direkler de sallanıyor. Yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA
Bu arada olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde direği iten kişinin başına lambanın düştüğü görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kameradaKadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kameradaKadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kameradaKadıköy'de sokak lambasının bir kişinin başına düşme anı kamerada

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