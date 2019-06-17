HABER

Kadıköy'de son 2 ayda 12 eve giren hırsızlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Enis A. gözaltına alınırken, polis ekipleri, çalışmaların devamında olayın diğer şüphelileri Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün içersinde yakaladı. Yasin D.'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

2 AYDA 12 HIRSIZLIK

Polis şüphelilere yönelik geçmişe dönük yaptığı çalışmada şüphelilerin, 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy'de farklı tarihlerde 12 ayrı evden hırsızlık suçuna karıştıklarını tespit etti.

Şüphelilerden Enis. A.'ın 17, Arif Y.'nin 21, Yasin D.'nin 18 suçtan kaydı olduğu ve 3 şüphelinin de yoklama kaçağı olarak arandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı iddia edilen Sebahattin Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Y., Enis A. ve Yasin D. 15 Haziran'da adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Cumhuriyet Anaokulu yılsonu etkinliği düzenlediCumhuriyet Anaokulu yılsonu etkinliği düzenledi
Turan, İstanbul’da yaşayan Çanakkaleliler ile buluştuTuran, İstanbul’da yaşayan Çanakkaleliler ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.