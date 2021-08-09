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  4. Kadıköy’de su borusu patladı, taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

Kadıköy’de su borusu patladı, taziyikli su metrelerce yukarı fışkırdı

09.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de sokakta kazı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı. Yaklaşık 15 dakika akan su yolda birikintilere neden olurken, ihbar üzerine gelen ekipler suyu kesti.

Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı.

Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. 15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su, İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle sonlandı.

Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma yapıldığı sırada patladı. Bayağı, metrelerce yukarı fışkırdı su.15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy İSKİ
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