KADIKÖY'DE SUÇ ORTAKLARINDAN PARA ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir eve girerek bilgisayar, televizyon ve 8 bin lira para çalan 3 hırsızdan Barış H.(28) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntülerinde Barış H.'nin evden çaldığı 8 bin lira nakit paranın yarısını bir cebine yarısını ise diğer cebine koyarken görüldü. Polis şüphelinin suç ortaklarından para saklamak için böyle bir şey yaptığını değerlendirirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy, Rasim Paşa mahallesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Azeri uyruklu mağdur A.A.'nın evine giren hırsızlar içerde bulunan bilgisayar ve televizyonla birlikte buldukları 8 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

BEYOĞLUNDA BİR KAFETARYADA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada evde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızların 3 kişi olduklarını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Barış H.'yi Taksim'de bir kafeteryada 15 Temmuz 2019 tarihinde düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden de birçok kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.