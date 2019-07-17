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KADIKÖY'DE SUÇ ORTAKLARINDAN PARA ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir eve girerek bilgisayar, televizyon ve 8 bin lira para çalan 3 hırsızdan Barış H.(28) polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir eve girerek bilgisayar, televizyon ve 8 bin lira para çalan 3 hırsızdan Barış H.(28) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntülerinde Barış H.'nin evden çaldığı 8 bin lira nakit paranın yarısını bir cebine yarısını ise diğer cebine koyarken görüldü. Polis şüphelinin suç ortaklarından para saklamak için böyle bir şey yaptığını değerlendirirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy, Rasim Paşa mahallesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Azeri uyruklu mağdur A.A.'nın evine giren hırsızlar içerde bulunan bilgisayar ve televizyonla birlikte buldukları 8 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

BEYOĞLUNDA BİR KAFETARYADA YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada evde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızların 3 kişi olduklarını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Barış H.'yi Taksim'de bir kafeteryada 15 Temmuz 2019 tarihinde düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden de birçok kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ İLGİNÇ AYRINTI POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Öte yandan şüpheliler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheliler evden çıktıktan sonra sokakta yürüyor. Hırsızların elebaşı olduğu değerlendirilen Barış H.'nin evde bulduğu 8 bin lira paranın yarısını arkadaşlarına göstermeden başka bir cebine koyuyor. Şüphelinin arkadaşlarına evde 4 bin lira para bulduğunu söyleyerek bu parayı bölüştürdüğü geri kalan parayı kendine ayırdığı değerlendirildi. Görüntülerin devamında ise diğer şüpheli evden çaldığı televizyonla sokaktan geçiyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin sokakta yürümesi
-Şüphelinin parasının yarısını cebine koyması
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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