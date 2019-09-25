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KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan elbise ve ayakkabı çıktı.
Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi. Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı. İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüpheli çantanın görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Polisin vatandaşlar uzaklaştırması
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Bomba imha ekibinin fünye koyması
-Fünye ile patlatılması
-Çantadan çıkan elbise ve ayakkabılar

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