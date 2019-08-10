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KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 01:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerin güvenlik önlemi
-Bomba düzenekli paket
-Eğlence Mekanları oturanların dışarıya çıkartılması
-Dört Katlı binada oturan vatandaşlar çıkartılması
-Bomba Uzmanı paket incelemesi
-Ekiplerin incelemesinin ardından sokak yeniden açılması
-Genel Ve detaylar

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