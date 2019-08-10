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Kadıköy'de şüpheli paket paniği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 02:05 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı.

Kadıköy'de şüpheli paket paniği 

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de şüpheli paket paniği Kadıköy'de şüpheli paket paniği

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