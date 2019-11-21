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Kadıköy'de tablet hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir kafede yapılan tablet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir kafede yapılan tablet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın şüphelisi S.D. adlı çocuk 3 arkadaşıyla birlikte bir parkta yakalanarak gözaltına alındı.

Caddebostan'da 15 Kasım saat 03.30'da Prof.Dr. Hulisi Behçet Caddesi üzerinde bir kafede bulunan tablet çalındı. Polis ekipleri ihbar üzerine kafenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede tabletin çalınma anının güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

Çalan kişinin eşkal ve kimlik bilgisinin elde edilmesi üzerine Çarşı ve Mahalle bekçileri yaşları küçük olan B.D. , S.D. , E.Ş. ve U.K.'yi 60.Yıl Parkı içerisinde yakaladı. Çocuklar üzerinde yapılan aramada çalınan tablet S.D.'nin üzerinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise bir çocuğun dükkana girdiği, tezgahın üzerinde duran tableti aldıktan sonra hızla dışarı çıktığı görülüyor.

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