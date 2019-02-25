IHAAW195028-ASA/25-02-2019
- Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25.02.2019 19:50:28 TSI
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IHAAW195028-ASA/25-02-2019
- Kadıköy’de taksi şoförünü darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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