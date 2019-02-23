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KADIKÖY'DE TAKSİ SÜRÜCÜSÜ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA
Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, diğr bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Darp sonucu başına aldığı darbelerle ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin, "Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPILIYOR"
Adli Tıp Kurumu'nda babasının cenazesini bekleyen Özgür Kahraman, olayla ilgili konuştu. Kahraman, "Müşterileri alıyor, olay İçerenköy'de mezarlığın orada bir yerde gerçekleşiyor. Emniyet ifadesine göre darp ediyor ve ölümüne sebep oluyorlar. Hiçbir şekilde, hiç kimse ile bir husumetimiz yok. Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı" dedi.
"İstanbul'da çok zor şartlar altında taksi şoförlüğü yapılıyor, maalesef halen bazı sıkıntılar var" diyen Özgür Kahraman, "Ben de dahil bazı üniversite öğrencileri de taksi şoförlüğü yapıyor. Lütfen ön yargılarımızdan arınalım, taksi şoförleri ya da başka meslek grupları kötü veya iyi değildir. İyi veya kötü insandır, her meslekten olabilir. Lütfen ön yargılarımızı kıralım. Değerli Bakanımız Sayın Soylu'dan emniyet teşkilatımızdan ricam failleri bir an önce yakalanması ve insanların güven ortamına kavuşmasıdır. Üsküdar'a gelince bir kişi araca kusmuş, dolayısıyla bir tartışma yaşanmış. Bunun sonucunda da darp ederek babamın ölümüne sebep olmuşlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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EK GÖRÜNTÜLER
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- Kahraman'ın cenazesinin çıkarılması
- Özgür Kahraman ile röportaj
- Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Çalıştığı duraktan görüntü
-Meslektaşları ile röp
-Fotoğrafları

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