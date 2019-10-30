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Kadıköy'de taksici, arkadaşı tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha - KADIKÖY'de bir kişi, tartıştığı taksi şoförü arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha - KADIKÖY'de bir kişi, tartıştığı taksi şoförü arkadaşını silahla vurarak öldürdü.
Olay saat 03.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K., taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak'ın kullandığı araçla Gebze'den İstanbul'a geldi. İkili Kadıköy'e geldiklerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Yunus K., belinden çıkarttığı silahla taksi şoförü arkadaşını vurdu. Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancak, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet büro ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından cinayet zanlısı Yunus K.'yı Esenyurt'ta akrabasının evinde yakaladı. Yunus K. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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