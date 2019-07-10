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Kadıköy’de taksicinin kafasında şişe kıran şehir zorbası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kadıköy’de tartıştığı taksicinin kafasında şişe kıran Muharrem K.

Kadıköy’de tartıştığı taksicinin kafasında şişe kıran Muharrem K. (23) isimli maganda polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın aynı gece başka bir vatandaşın da gözlüğünü gasp ettiği öğrenildi. 5 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde 3 şehir magandası, aracına vurdukları taksicinin tepki göstermesiyle tartışmaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle araçtan fırlayan maganda, taksicinin kafasında şişe kırarak darp etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muharrem K. (23) isimli bir şahsı yakaladı. Polis, yakalanan şahsın aynı gecede A.E. isimli bir şahsın gözlüğünün gasp edilmesi olayına karıştığını belirledi. Aynı zamanda, yakalanan şahsın parada sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama/tehdit suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.
Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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