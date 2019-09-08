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Kadıköy'de taksiye ateş açtılar: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 06:54 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de park halindeki taksiye motosikletten ateş açıldı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de park halindeki taksiye motosikletten ateş açıldı. Olayda yoldan geçmekte olan bir vatandaş seken mermiden yaralandı.

Olay,Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesinde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Metro istasyonun önünde müşteri bekleyen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu 34 THB 99 plakalı taksiye motosikletteki kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sürücüsü yara almadan kurtuldu. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevreden bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri taksinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

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