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  4. Kadıköy'de taksiyle motosikletin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kaza kamerada

Kadıköy'de taksiyle motosikletin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kaza kamerada

16.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de taksiyle motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sokakta taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli düşerek, yaralandı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı, hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motosikletlinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksiyle motosikletin kafa kafaya çarpışması ve motosikletlinin düşmesi yer aldı.

Kazayla ilgili konuşan Mustafa Bilgeç, "Burası çift yönlü bir yol. Yollar da boş olunca biraz hızlı devam ediyor. Motor da büyük ihtimalle malzeme yetiştirmek için hızlıydı. Orada kafa kafaya çarpışıyorlar. Motorcunun durumu biraz ağırmış. Buranın tek suçu şu sol tarafa arabaların park etmesi, o arabaların park etmesi buradaki gelişi gidişi engelliyor." diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy

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