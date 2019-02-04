KADIKÖY'DE TEKNEDE MAHSUR KALAN 17 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul DHA
Kadıköy açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı sahili açıklarında dün gece saat 03.00 sıralarında içinde 17 kişi olan bir tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla, teknede bulunan 17 kişi kurtarılarak Bostancı Sahiline çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kurtarma çalışmalarından fotoğraflar
Üniversiteli Leyla'dan acı haber!
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
'Venezuela'ya askeri müdahale...'
'Hazırız' dedi ve duyurdu: Darbe an meselesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum