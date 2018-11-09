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Kadıköy'de telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Yaşlı bir kişiyi, hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini belirterek dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı - Parayı almaya geldiği evde bulunan polise direnen şüpheli, bacağından silahla vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yaşlı bir kişiyi "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti" bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Parayı almaya geldiği evde bulunan polise direnen şüpheli bacağından silahla vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran V.S. (81), kendisini telefonla arayan kişilerin, hesaplarının FETÖ/PDY tarafından ele geçirildiğini ve kontrol amacıyla evinde bulunan altın ve kıymetli eşyalarını gönderecekleri sivil polise vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı. V.S, bunun üzerine eve gelen şahıslara yaklaşık 60 bin lira verdiğini beyan etti.

Şahısların daha sonra yeniden aradıklarını beyan eden V.S, banka hesabında bulunan 35 bin avrosunu çekip kendilerine vermesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu, bankaya giriş ve çıkışında V.S'yi takip ettiği ve erketecilik yaptığı belirlenen F.Ö. (34) gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için V.S'nin evinde tedbir alındı.

Eve gelerek paraları almak isteyen R.A.G. (23) hareketlerinden şüphelendiği V.G. ve müştekilere saldırıda bulundu. Bunun üzerine evde bulunan polis memuru olaya müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında R.A.G, polis tarafından bacağından silahla vurularak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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