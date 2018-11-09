HABER

Kadıköy'de telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:44 | Son Güncelleme

Kadıköy'de hesaplarının FETÖ/PDY'nin eline geçtiğini belirterek bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)-Kadıköy'de hesaplarının FETÖ/PDY'nin eline geçtiğini belirterek bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Parayı almaya geldiği evde bulunan polise direnen şüpheli R.A.G, bacağından silahla vurularak yakalandı.

Olay Perşembe güne Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.S. isimli kişi polise başvurarak, kendisini telefonla arayan kişilerin hesaplarının FETÖ/PDY'nin eline geçtiğini söyleyip, kontrol maksatlı evinde bulunan altın para ve benzeri kıymetli eşyalarını kendilerinin göndereceği sivil polise vermesi gerektiğini söylediklerini, ardından evine gelen kişiye evde bulunan yaklaşık 60 bin Lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını verdiğini anlattı. Kendisini arayan kişilerin daha sonra yeniden aradıklarını söyleyen V.S, banka hesabında bulunan 35 bin avrosunu çekip kendilerine vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar kapsamında bankaya giriş ve çıkışında V.S'yi takip ettiği ve erketecilik yaptığı belirlenen F.Ö. (34) gözaltına alındı. Polis diğer şüphelilerin yakalanması ve müştekilerin korunması amacıyla evde ve evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Bir süre sonra eve gelip paraları almak isteyen R.A.G. (23) hareketlerinden tedirgin olduğu V.S. ve müştekilere saldırıda bulundu. İçeride bulunan polisler olaya müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu R.A.G. isimli şüpheli, evin içinde bulunan polis tarafından sol bacağından tabanca ile vurularak, yakalandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Kadıköy'de telefon dolandırıcılığıKadıköy'de telefon dolandırıcılığı
Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

Karabük protokolünden 10 Kasım mesajı

Karabük protokolünden 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.