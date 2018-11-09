Kadıköy'de telefon dolandırıcılığı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)-Kadıköy'de hesaplarının FETÖ/PDY'nin eline geçtiğini belirterek bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Parayı almaya geldiği evde bulunan polise direnen şüpheli R.A.G, bacağından silahla vurularak yakalandı.

Olay Perşembe güne Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.S. isimli kişi polise başvurarak, kendisini telefonla arayan kişilerin hesaplarının FETÖ/PDY'nin eline geçtiğini söyleyip, kontrol maksatlı evinde bulunan altın para ve benzeri kıymetli eşyalarını kendilerinin göndereceği sivil polise vermesi gerektiğini söylediklerini, ardından evine gelen kişiye evde bulunan yaklaşık 60 bin Lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını verdiğini anlattı. Kendisini arayan kişilerin daha sonra yeniden aradıklarını söyleyen V.S, banka hesabında bulunan 35 bin avrosunu çekip kendilerine vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar kapsamında bankaya giriş ve çıkışında V.S'yi takip ettiği ve erketecilik yaptığı belirlenen F.Ö. (34) gözaltına alındı. Polis diğer şüphelilerin yakalanması ve müştekilerin korunması amacıyla evde ve evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Bir süre sonra eve gelip paraları almak isteyen R.A.G. (23) hareketlerinden tedirgin olduğu V.S. ve müştekilere saldırıda bulundu. İçeride bulunan polisler olaya müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu R.A.G. isimli şüpheli, evin içinde bulunan polis tarafından sol bacağından tabanca ile vurularak, yakalandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

