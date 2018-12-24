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Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, 21 Aralık'ta General Şahap Gürler caddesinde meydana geldi. Üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, ters şeritte aşırı hızla ilerlerken, Vedat Ergül'ün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, aşırı hızla ilerleyen motosikletin sürücüsü Barış Suyabatmaz ile arkasındaki Hakan Güney ile Poyraz Öz yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, hastaneye kaldırılan motosikletteki 3 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ters yönde aşırı hızla ilerleyen motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklettekiler yola savruluyor. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü dörtlülerini yakarak, aracından iniyor. Çevredekiler de kazanının olduğu yere doğru ilerliyor.

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Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılarKadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar
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