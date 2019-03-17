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Kadıköy'de Tıp bayramı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tıbbiyeli, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları İçin Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy'e kadar yürüdü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tıbbiyeli, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları İçin Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy'e kadar yürüdü. Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tıbbiyeli, Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde buluştu. Grup üyeleri, ellerindeki çelenk, pankartlar ve beyaz balonlarla Kadıköy iskelesine yürüdü. Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, "14 Mart 1919'da ilk olarak İngiliz işgalindeki İstanbul'da, bu işgale karşı bir harekat başlatmak isteyen Tıbbiyeli Hikmet, 14 Mart 1919'da Haydarpaşa'da bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya öğrencilerle beraber hocalar ve doktorlar, asistanlar da katıldı. Ve ilk patlama, bağımsızlık ve özgürlük patlaması bu şekilde başladı. Bu sene 100'ncü yılı. Bizim için çok önemli. Biz Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarının yolundan devam etmek istiyoruz. Türkiye'de toplum sağlığı, halk sağlığı, çevre sağlığı ile beraber hekim arkadaşlarım ve diğer sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili sözlerimizi tekrar dile getirmek istiyoruz. Bu yüzden 1 haftadır 14 Mart'ta 65 ilde çeşitli eylemler yapıldı. Çeşitli konferanslar, paneller düzenlendi, sergiler yapıldı. Ve şimdi de 65 ilden hekim arkadaşları buraya çağırdık. Bu büyük yürüyüşü, 100 yıl önceki yürüyüşü tekrarlamak istiyoruz. Onun için Haydarpaşa'dan başladık, Kadıköy'e kadar gidiyoruz." dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı ve olaysız dağıldı.

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