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Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 06:31 | Son Güncelleme

Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde seyreden 41 DT 225 plakalı otomobil, Ayrılıkçeşme Marmaray durağı yakınındaki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen sürücü E.B. ve beraberindeki E.D. sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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2 yaralı ambulans itfaiye kadıköy trafik kazası

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