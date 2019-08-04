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Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Takla atan otomobilden kopan parça başka bir aracın sürücüsünü de yaraladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Bostancı istikametine seyir halinde olan 34 FR 0428 plakalı C.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç aynı istikamette ilerleyen İ.K.'nın kullandığı 34 M 0523 plakalı minibüse çarptı, minibüs yoldan çıkıp kaldırıma çarparken, otomobil de ters dönerek durabildi. Kazada C.Y ağır yaralandı.

Bu sırada ters dönen otomobilden koparak çevreye savrulan parçalardan biri karşı yönde ilerleyen 34 M 0541 plakalı Z.B. idaresindeki minibüsün ön camına isabet etti. Minibüs sürücüsü gözünden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü de ayakta yapılan tedavinin ardında tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan caddedeki trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kadıköy'de trafik kazası

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