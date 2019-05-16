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Kadıköy’de trafikte “drift” yapan maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde trafikte “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde trafikte “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücüye, 5 bin 118 lira idari para cezası kesildi.
Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bit otomobil sürücüsü, trafikte araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren magandayı arkasından seyreden bir sürücü ise cep telefonuyla görüntülemişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerden plakayı belirleyen polis, 34 BTA 891 plakalı otomobil sürücüsü B.B.’yi yakaladı.
Ehliyetine el konularak para cezası kesildi
Şubeye götürülen magandaya, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, “Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 5 bin 118 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Sürücünün aracı annesinin üzerine kayıtlı olduğu için başlanılması. Öte yandan Şahıs ehliyetini geri alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda olduğu öğrenildi.
2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Şubede işlemleri tamamlanan sürücü B.B. “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezine teslim edildi.

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