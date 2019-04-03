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Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadıköy’de trafikte terör estiren maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına toplamda 5 bin 118 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de ’drift’ adı verilen tehlikeli gösteri yaparak ilerleyen bir otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sürücü B.Ü. plakasından tespit edilerek gözaltına alındı.

Toplam 5 bin 118 TL para cezası
Gözaltına alınan B.Ü. ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada sürücü B.Ü.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d olarak bilinen "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 5010 TL, 47/1-c olarak bilinen "Trafik işaret ve levhaları,cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesine istinaden ise 108 TL olmak üzere toplamda 5118 TL para cezası kesildi.

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