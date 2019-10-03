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Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdurdukları turistlerin değerli eşyalarını çalan iki şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada 

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdurdukları turistlerin değerli eşyalarını çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir turiste sahte kimlik gösterip, araçlarına bindirmeleri kameralara yansıdı.
Polis ekipleri Kadıköy ve Ataşehir'de kendilerini polis olarak tanıtan iki şüphelinin, sahte kimlik göstererek, turistlerin üzerlerini arama bahanesiyle kiraladıkları araca bindirerek değerli eşyalarını gasp ettikleri ardından seyir halindeki araçlarından turistleri attıkları bilgisine ulaştı.

GASP ETTİKTEN SONRA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARINDAN ATMIŞLAR
Şüphelilerin bu yöntemle 31 Temmuz tarihinde Kadıköy'de Türkmen vatandaşı J.G (22) arama bahanesiyle araçlarına bindirerek üzerindeki altın kolye, cep telefonu, cüzdan gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin gasp ettikleri turisti seyir halindeki araçlarından 200 metre ilerde attıkları belirtildi.
Mağdur Türkmen uyruklu J.G şüpheliler tarafından gasp edilerek, seyir halindeki otomobilden atıldığı ardından başka bir otomobilin üzerinden geçtiği öğrenildi. Gasp edilen mağdur J.G' nin özel bir hastanede yoğun bakımda bir gün yattığı tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

POLİS 2 BİN OTOMOBİLİ İNCELEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 5 olaydaki şüphelilerin de aynı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakalarının yapışkanlı harflerle değiştirildiği belirlendi. Polis ekipleri değiştirilen plakaları bulabilmek için 10 gün süren çalışmada yaklaşık 2 bin otomobili inceledi. Sonunda şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis kiralık otomobillerin izini sürerek şüphelileri 1 Ekim Salı günü Ümraniye'de yakalandı.

TUTUKLANDILAR
Şubeye getirilen Berkant İ.(23) ve Yusuf Şinasi U.(23) soruşturmasında yağma, gasp, oto hırsızlık suçlarından 7 adet suç kayıtları olduğu öğrenildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TURİSTİN DOLANDIRILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kadıköy'de şüphelilerin araç içinde oturarak gözlerine kestirdikleri turisti yanlarına çağırarak, polis kimliği göstererek araçlarının arka koltuğuna bindirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada

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