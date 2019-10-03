Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada 

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdurdukları turistlerin değerli eşyalarını çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir turiste sahte kimlik gösterip, araçlarına bindirmeleri kameralara yansıdı.

Polis ekipleri Kadıköy ve Ataşehir'de kendilerini polis olarak tanıtan iki şüphelinin, sahte kimlik göstererek, turistlerin üzerlerini arama bahanesiyle kiraladıkları araca bindirerek değerli eşyalarını gasp ettikleri ardından seyir halindeki araçlarından turistleri attıkları bilgisine ulaştı.

GASP ETTİKTEN SONRA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARINDAN ATMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemle 31 Temmuz tarihinde Kadıköy'de Türkmen vatandaşı J.G (22) arama bahanesiyle araçlarına bindirerek üzerindeki altın kolye, cep telefonu, cüzdan gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin gasp ettikleri turisti seyir halindeki araçlarından 200 metre ilerde attıkları belirtildi.

Mağdur Türkmen uyruklu J.G şüpheliler tarafından gasp edilerek, seyir halindeki otomobilden atıldığı ardından başka bir otomobilin üzerinden geçtiği öğrenildi. Gasp edilen mağdur J.G' nin özel bir hastanede yoğun bakımda bir gün yattığı tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.