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KADIKÖY'DE ÜÇ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 07:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Binanın alev alev yanmasını bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi. Yangın Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Üç katlı ahşap binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binaya girerek tazyikli su ile müdahale etti. Polis ekipleri yangın çıktığı sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yaptı.

SOKAKTA OTURAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadığı ve vatandaşların camlara çıkarak ekiplerin çalışması izlediği görüldü. Binanın bitişiğinde oturan bir kişi de köpeğiyle birlikte çıkarak ekiplerin yangın söndürme çalışması izledi. Sokakta oturan bir vatandaş yangını alevli yanma halini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekti. Yangın çıktığı üç katlı ahşap binanın bir dernek tarafından kullanıldığı ve yangın çıktığı sırada içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken binada hasar oluştu.

TARİHİ BİNAYDI YENİ RESTORASYONU YAPILMIŞTI

Sokakta dükkanı bulunan Sabri Yirmibeş, "Ben dükkandaydım. 4,5 itfaiye ekipleri geçti. Bizim dükkanın sokak arasındaymış. Dumanları görünce koşarak olay yerine geldim. Yangın baya büyükmüş aslında ahşap bir bina ve tarihi bir bina birde yeni restorasyon yapılmıştı. Güzel bir binaydı, ama bina artık gitti. Binada oturan kimse yok yangında yaralı ve can kaybı da yaşanmadı" dedi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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