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Kadıköy'de üniversitenin trafosunda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite’sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite’sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı. İtifayenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken,maddi hasar meydna ageldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında Göztepe ‘de bulunan üniversitenin kampüsünün trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Trafo merkezinden dumanlar yükseldiğini gören görevliler hemen yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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