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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Gece bekçilerinin dikkati üzerine uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli adresine düzenlenen baskınla yakalandı - Gözaltına alınan şüphelinin evinin bir odasını özel ısı ve ışık sistemiyle donattığı ve folyo çadırla kapatarak uyuşturucu madde imalatı için hazırladığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli adresine düzenlenen baskınla yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, dün 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir parkta uyuşturucu madde kullanan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Doğukan Y. (20) Bulut C'nin (20) emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Fenerbahçe Mahallesi Tevfikpaşa Sokak'taki bir ikametten aldıklarını söylemeleri üzerine polis müşteri gibi adrese gitti.

Seri numaraları alınan parayla uyuşturucu maddeyi satın almak isteyen polis, paraları alan şüpheli Gökhan T'yi (32) suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada 26 parça halinde satışa hazır 46,4 gram uyuşturucu madde, şeffaf poşete sarılı 306,2 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelinin evinin bir odasını özel ısı ve ışık sistemiyle donattığı ve folyo çadırla kapatarak uyuşturucu madde imalatı için hazırladığı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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