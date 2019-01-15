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Kadıköy'de vinç devrildi, operatörü şans eseri yara almadan kurtuldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir inşatta çalışma sırasında yükün ağır gelmesi sonucu vinç devrildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir inşatta çalışma sırasında yükün ağır gelmesi sonucu vinç devrildi. Kazada vincin operatörü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza öğle saatlerinde Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata kamyonla getirilen tuğlalar vinç yardımıyla indiriliyordu. Seçkin Koçyiğit’in kullandığı vinç, yükün ağır gelmesiyle bir anda devrildi. Ayağı kırılan vincin kabin kısmı yere eğildi, kasası yukarı kalktı. Koçyiğit, kendini hemen dışarı atarken kısa süreli bir panik yaşandı. İnşaatın çevresi güvenlik şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Seçkin Koçyiğit "Çalışma yaparken bir anlık dengesizlik nedeniyle devrildi. Güvenlik şeridi çektik. İyiyim ben de bir şey yok" diye konuştu.

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