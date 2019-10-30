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Kadıköy’de yakalanan hırsızın suç dosyası hayrete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da 4 ilçede girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı.

İstanbul’da 4 ilçede girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden birinin suç dosyası dikkat çekti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde bir evden 4 bin TL nakit ve 10 bin TL değerinde ziynet eşyası, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’ndeki bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve Şişli’de Teşvikiye Mahallesi’nde bulunan bir evden 2 bin TL ile bin 200 avro çalınması ihbarları üzerine harekete geçti.
Olayların meydana geldiği ilçelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 13 Ekim’de Kadıköy Caddebostan’da Y.D. isimli bir şahsa ait evden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, bölgede yaptığı çalışma sonucunda şahısları kıskıvrak yakaladı.

Yaşından çok suç kaydı çıktı
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Deniz Ç.’nin (25) 49 adet suç kaydı bulunması dikkat çekti. Bir diğer şüpheli Kiraz Ç.’nin (42) ise 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, hırsızlık yaptıktan sonra binadan ayrıldıkları görüldü.

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