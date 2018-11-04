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Kadıköy'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler bir süre duman tahliyesi yaptı.

Dairede ikamet eden ve dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede hasara sebep olan yangının sebebi araştırılıyor.

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Kadıköy'de ev yangını

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