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Kadıköy'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:03 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen yangında, 4 boş bina tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Zühtübey Mahallesi Şefik Bey Sokağı'nda bulunan, kağıt toplayıcıların kaldığı tek katlı 4 boş binada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla yayınlan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda 4 bina da tamamen yandı.

Yangına, ısınmak için yakılan ateşin sebep olduğu öne sürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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itfaiye kadıköy polis yangın

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