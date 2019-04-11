Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mehpare Sokağı'ndaki bir apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bina sakinleri, duman nedeniyle pencere ve balkonlardan, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

