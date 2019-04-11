HABER

Kadıköy'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

Bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mehpare Sokağı'ndaki bir apartmanın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bina sakinleri, duman nedeniyle pencere ve balkonlardan, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdıErzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul itfaiye Kadıöy’de yangın polis yangın

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan sert sözler! 2 yaşındaki çocuğa...

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

11 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' mesajı

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.